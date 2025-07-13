طقس غير مستقر.. شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء.. وجنوب البلاد على موعد مع الأمطار الرعدية... تحذير من الأتربة والرمال على الصعيد والحدود... وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد اليوم الأحد فى الأحوال الجوية، حيث تشهد أغلب الأنحاء طقس حار إلى شديد الحرارة، رطب فضلا عن ارتفاع الأمواج بعدة شواطئ.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة، رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة، رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

تحذير من الملاحة البحرية وسرعة الرياح بهذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على شواطئ “السلوم، مطروح، الاسكندرية، كفر الشيخ”، حيث تصل سرعة الرياح من 30:45 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.25 متر.

ويكون هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية من يوم الأحد وحتى الثلاثاء على خليج السويس، وتصل سرعة الرياح من 30:50، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتى حلايب وشلاتين.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء والتى بدأت الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 35, المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 43

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 39، المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 27 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 44



تحذير من سقوط الأمطار الرعدية على جنوب البلاد فى هذا الموعد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية الأربعاء المقبل، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على "أبو سمبل، أسوان، حلايب، شلاتين".

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