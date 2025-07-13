الأحد 13 يوليو 2025
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أخبار مصر

رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق اليوم

الأتربة، فيتو
الأتربة، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتى حلايب وشلاتين.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى: الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

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