الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر

ننشر أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بمحافظات الصعيد والوجه البحري

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بالنظام الفردي عن دوائر محافظات: الجيزة،  مرسى مطروح، البحيرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، بورسعيد، دمياط، الشرقية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف، المنيا.

والتي جاءت  كالآتي:

 

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الهيئة الوطنية للانتخابات شمال سيناء مجلس الشيوخ 2025 محافظات الجيزة محافظات الصعيد

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