ننشر أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بمحافظات الصعيد والوجه البحري

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بالنظام الفردي عن دوائر محافظات: الجيزة، مرسى مطروح، البحيرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، بورسعيد، دمياط، الشرقية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف، المنيا.

والتي جاءت كالآتي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.