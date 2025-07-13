تنسيق الجامعات 2025 ، يواصل موقع تنسيق الجامعات تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة لحجز اختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.

ومن بين الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول في تنسيق القبول بالجامعات 2025، كلية علوم الرياضة، التي يستمر أداء اختبارات القدرات الخاصة بها لمدة ثلاثة أيام، علما بأن الحصول على نسبة النجاح في اختبارات القدرات لا يعني القبول بالكلية، لكن يتم القبول بالكلية عقب ترشيح مكتب التنسيق للطالب.

مكونات اختبار القدرات لكلية علوم الرياضة

يتم إجراء الاختبار على ثلاثة أيام، وتكون الاختبارات موزعة كالتالي:

اليوم الأول:

كشف طبي أولي (القلب والصدر)

قياس الطول والوزن (الحد الأدنى 165 سم للطلاب، و155 سم للطالبات)

اختبار القوام والاختبار الشخصي.

اليوم الثاني والثالث:

اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة: 60 درجة للياقة البدنية، 40 درجة للمهارة الرياضية، كما يتضمن اختبار السرعة والتحمل والقوة حسب الفئة (طلاب أو طالبات).

شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية علوم الرياضة

يجب أن يحصل الطالب على 60% على الأقل من الدرجات الإجمالية مع استيفاء اشتراطات اللياقة والطول والقوام.

لا يسمح بإعادة الاختبار في حالة الرسوب، ولا يعترف بأي إفادات ورقية.

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة

إيصال التسجيل

صورتان شخصيتان (في التربية الرياضية).

أصل وصورة رقم الجلوس للثانوية.

للطالبات المتزوجات: توقيع إقرار بمسؤوليتهن.

ما الأشياء التي يجب على الطالب إحضارها لأداء اختبارات القدرات تربية رياضية؟

لأداء اختبارات القدرات في كليات التربية الرياضية، يُطلب من الطالب إحضار مجموعة من الملابس والأدوات الرياضية جاءت كالتالي:

ملابس رياضية كاملة مناسبة للاختبار البدني، (تشيرت + شورت أو بنطلون رياضي)

حذاء رياضي خفيف

ملابس رياضية تُمكن من الحركة للطالبات

ربط الشعر وتثبيته بشكل جيد لتجنب العوائق أثناء التمارين

منشفة صغيرة لاستخدام شخصي بعد الجري أو تمارين الشد.

زجاجة ماء للحفاظ على الترطيب أثناء الاختبارات البدنية

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