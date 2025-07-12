عصام كامل: نصر أكتوبر صفعة مزدوجة لإسرائيل وأمريكا، وحماس ستفرض شروطها (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو"، عن رؤيته لحقيقة نصر أكتوبر 1973 وتداعيات الصراع العربي الصهيوني الممتد، متناولًا أدوار الإعلام والمقاومة الفلسطينية في المشهد الإقليمي الراهن.

نصر أكتوبر: صفعة سياسية وعسكرية لم يتقبلها الغرب

قال عصام كامل خلال لقائه ببرنامج إشاعة ولا" الذي تقدمه الإعلامية البارزة الدكتورة حياة عبدون بالتليفزيون المصري: إن كل مواطن عربي عاش انتصارات أكتوبر المجيدة في 1973، يدرك تمامًا أن مصر وجهت صفعة قوية ليس فقط لإسرائيل، وإنما لأمريكا نفسها التي نزلت المعركة بعد 12 يومًا من اندلاع الحرب".



وأضاف أنه رغم مرور أكثر من 50 عامًا، لا تزال الميديا الغربية والصهيونية تحاول التشكيك في حقيقة هذا النصر، لأنه نصر فرض الإرادة السياسية المصرية بتحرير الأرض".

الإعلام الاجتماعي كسر احتكار السرد الغربي

وأشار كامل إلى أنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الغربي، وليس فقط مع الصهيونية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تُحدث نوعًا من التعادل في الرواية".



لكنه نبّه إلى أن الإعلام المحترف لا يزال يُمارس التعتيم، مثلما فعلت الـBBC بمنع عرض فيلم وثائقي أنجزه صحفيون محترفون لأنه يكشف حقيقة لا ترغب بريطانيا في الإفصاح عنها".

حماس والمقاومة: لا صلح مع نتنياهو

وحول الوضع في غزة، قال إن حركة حماس لم تقبل بأي صلح مع نتنياهو، إنما تطالب فقط بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، دون التنازل عن أهدافها.



وأكد أن فكرة المقاومة هي إرادة إنسانية راسخة في وجدان الشعوب، ولا يمكن محوها من الذاكرة مهما بلغت الضغوط".

10 % من سكان غزة بين شهيد وجريح

وتساءل كامل كيف لطفل خرج من تحت الأنقاض، يتيمًا، أو لمواطن فقد أسرته كاملة، أن يتقبل فكرة التسامح وهو ما زال تحت الحصار والدمار؟.

لا دولة رحبت باستضافة فلسطينيي غزة

ولفت رئيس تحرير "فيتو" إلى أنه لم تعلن أي دولة في العالم استعدادها لاستقبال المهجّرين من غزة، رغم ما يتعرضون له من إبادة ممنهجة، مضيفًا إن ما يفعله ترامب والكيان الصهيوني من محاولة الترويج للتهجير الطوعي أو القسري، يُعد استفزازًا فجًا للدول العربية".

وقف إطلاق النار وشيك.. ولكن بشروط المقاومة

واختتم عصام كامل حديثه بالتأكيد على أن كل المؤشرات تشير إلى قرب التوصل لاتفاق تهدئة بين الكيان الصهيوني وحماس، لكنه لن يتحقق دون احترام مطالب المقاومة الفلسطينية وإرادة الشعب في غزة.

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