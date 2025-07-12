عمرو أديب: عندي يقين أن الموسم الجديد زملكاوي بامتياز

عبر الإعلامي عمرو أديب عن تفاؤله بفريق الزمالك في الموسم الجديد.وكتب أديب المعروف بانتمائه للقلعة البيضاء في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: عندى يقين قوي ان هذا الموسم زملكاوي بامتياز، هذا النادى العظيم سيخرج من وسط التحديات ليحقق كل البطولات.. الفن والهندسة ستنصب المدرسة وبيب بيب زمالك.

أضاف أديب: من أين جاء اليقين، كالعادة احساس سنوي صيفى تقليدي.

فحص طبي للاعبي الزمالك

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الإثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

الزمالك يفوز على أورانج

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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