طارق يحيى لـ مسئولي الزمالك: اللاعب ده لازم يرجع فورًا

طالب طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، بضرورة التعاقد مع لاعب من أبناء القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكتب طارق يحيى عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:

إلى مسؤولي الكرة في الزمالك البوست ده كتبته في 7 مايو 2024 يعني تقريبا من سنة، عمر عبد العزيز لعيب مميز، وكان مقيد عندنا في الزمالك لعيب كبير بيلعب في الإمارات ابعتوا هاتوه دفندر مميز جدا بدل ما ندفع فلوس في لعيبه من بره النادي مش حيكلفنا الكثير.

وواصل: “يا ريت يا ريت يبقي موجود في الزمالك قريبا، الصورة الأولى من ٥ سنين، والتانية من سنة الفرق في البنيان واضح وأكيد في المستوى طبعا”.

فحص طبي للاعبي الزمالك

فيما يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الإثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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