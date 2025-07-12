السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

بالتزامن مع زيارة الشرع، لقاء مباشر بين مسئولين سوري وإسرائيلي في أذربيجان

أحمد الشرع
أحمد الشرع

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، عن لقاء مباشر سوف يجمع مسؤولا سوريا وآخر إسرائيليا في مدينة باكو، على هامش زيارة يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان.

لقاء مباشر بين مسئولين سوري وإسرائيلي 

وأكدت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مطلع - لم تكشف عن اسمه- أنه سيكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو

و وأوضح المصدر أن الرئيس السوري  لن يشارك في اللقاء.

وذكر أن المحادثات سوف تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل أكثر من سبعة أشهر.

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الرئيس السوري الشرع آذربيجان

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