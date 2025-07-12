مودرن سبورت يجدد عقد علي الفيل

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تجديد تعاقد لاعبه علي الفيل مدافع الفريق، وذلك ضمن خطة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

مودرن سبورت يجدد لعلي الفيل

ويُعد علي الفيل أحد الركائز الأساسية بصفوف فريق مودرن سبورت وأحد أهم لاعبي خط الدفاع بمسابقة الدوري المصري دوري نايل خلال المواسم الأخيرة.

صفقات مودرن سبورت

ونجح مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس في إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد الحارس الدولي محمد أبو جبل اولى صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

كما تم التعاقد مع لاعب الوسط رشاد المتولي لاعب فريق بتروجت السابق

رشاد المتولي صاحب الـ٢٤ عامًا أحد العناصر المميزة والواعدة بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة وعلى المستوى الدولي شارك مع منتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.

ويعد المتولي ثاني صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

وكانت ثالث الصفقات هي التعاقد مع عماد حمدي لاعب فريق الإسماعيلي السابق.

عماد حمدي والذي يجيد اللعب في مركزي المساك ووسط الملعب أحد ابرز اللاعبين بالدوري المصري الممتاز والذي قدم مستويات متميزة خلال المواسم الماضية، ويعد ثالث صفقة لفريق مودرن سبورت إستعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

ورابع الصفقات هي التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد المزهود

ويعد المزهود والذي يجيد اللعب بمركز الظهير الأيسر، رابع صفقات مودرن سبورت، بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد.

الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت



ومع بداية فترة الإعداد اعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على النحو التالي:

مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا

محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا

عبدالله رجب مدربًا

عصام محمود مدربًا لحراس المرمى

محمد زيتون معدًا بدنيًا

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