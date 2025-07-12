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رياضة

مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز

اجتماع المكتب التنفيذي
اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي

نجحت مصر في الفوز باستضافة اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز خلال شهر مايو 2026 في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم في مدينة لوزان السويسرية.

 

مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز مايو 2026

ويعتبر اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موري واتانابي من أهم الأحداث الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي ويعقد به أهم الاجتماعات ويصدر عنه أهم القرارات الدولية الخاصة برياضة الجمباز.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن استضافة مصر لهذا الحدث يعبر عن الثقة الكبيرة التي يحظي بها اتحاد الجمباز من الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف أمين أن هذا الاجتماع يسهم في دعم وتطوير رياضة الجمباز في مصر وإفريقيا، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد المصري للجمباز في الارتقاء بالمستوى الفني والإداري.

وأثنى أمين على الدعم الكبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاستضافة الأحداث القارية والدولية لرياضة الجمباز وهو ما ظهرت نتائجه خلال الفترة الماضية بعد نجاح اتحاد الجمباز في كتابة تاريخ جديد للرياضة المصرية بحصد 5 ميداليات متنوعة خلال بطولة كأس العالم للجمباز الفني التي استضافتها مصر مؤخرًا بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات كما حصد الجمباز الإيقاعي ميداليتين فضيتين في انجاز كبير خلال منافسات بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة البلغارية صوفيا.

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