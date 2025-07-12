بعد 10 سنوات من تطبيقها، يوتيوب يودع هذه الميزة

أعلنت منصة يوتيوب الشهيرة للفيديوهات عن تغيير مرتقب في أيقونة وصفحة المحتوى الرائج، وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من الآن.

وتتخلى المنصة الشهيرة للفيديوهات عن هذه الميزة بعد إطلاقها فى عام 2015، وكانت تلاقي استحسان عدد كبير من المستخدمين وتوضح الاكثر انتشار على المنصة.

بديل صفحة المحتوى الرائج في اليوتيوب

وقالت "يوتيوب" التابعة لشركة جوجل، في منشور عبر مدونتها، إنها ستتحول بدلًا من صفحة المحتوى الرائج إلى قوائم متخصصة حسب فئات المحتوى.

وتعرض "يوتيوب" حاليًا قوائم يومية وأسبوعية لمقاطع الفيديو الرائجة والأغاني ومقاطع الفيديوهات القصيرة (شورتس)، ومقاطع الأفلام الدعائية والبودكاست الرائجة.

قوائم متخصصة فى اليوتيوب

وصرحت الشركة بأن الانتقال إلى قوائم متخصصة إضافية يعود إلى انخفاض عدد الزيارات إلى صفحة "المحتوى الرائج" خاصة في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى تطور فئات جماهيرية محددة، وظهور "موجات رائجة صغيرة تستمتع بها مجتمعات متنوعة أكثر من أي وقت مضى".

وسيتم المحتوى الرائج ضمن قوائم، إلى جانب التوصيات المخصصة المبنية الخوارزميات لكل مستخدم، مع توجيه المستخدمين الباحثين عن محتوى غير مخصص إلى قائمة "Explore" (أي "استكشاف") على المنصة.

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