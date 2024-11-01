متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

أقرت الحكومة الروسية غرامة "خيالية" برقم غير مألوف، على شركة جوجل الأمريكية، بسبب حجب قنوات موالية لموسكو على منصة يوتيوب.

وقال موقع سي إن إن، إن جوجل مدينة للكرملين بـ20 ديسليون دولار، وهو رقم 2 متبوعًا بـ 33 صفرًا، أو نحو 20 مليار تريليون تريليون دولار. وهذا أكثر من حجم الاقتصاد العالمي، بعد رفضها دفع غرامات بسبب حجب القنوات الموالية لروسيا على منصة يوتيوب.

وردًّا على سؤال حول الدعوى القضائية خلال مكالمة مع الصحفيين الخميس، اعترف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه "لا يستطيع حتى نطق هذا الرقم بشكل صحيح"، لكنه قال إن المبلغ المذهل كان "رمزيًّا".

وأضاف أن جوجل "لا ينبغي أن تقيد تصرفات المذيعين لدينا على منصتها".

وفي الوقت نفسه، تبلغ القيمة السوقية لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل، حوالي 2 تريليون دولار.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية "تاس" هذا الأسبوع أن محكمة روسية أمرت جوجل باستعادة قنوات يوتيوب وإلا ستواجه اتهامات متزايدة، وقال محام مشارك في القضية لوكالة تاس، إنه إذا لم يتم دفع الغرامة في غضون تسعة أشهر، فإنها ستتضاعف كل يوم.

وذكرت تاس: "لا يمكن لشركة جوجل العودة إلى السوق الروسية إلا إذا امتثلت لقرار المحكمة".

في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، قلصت غوغل عملياتها في البلاد لكنها لم تصل إلى حد الانسحاب تماما، على عكس العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى. لا تزال العديد من خدماتها، بما في ذلك البحث ويوتيوب، متاحة في البلاد.

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