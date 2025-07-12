انطلاق المرحلة الثانية من برنامج "التربية السكانية" لمعلمي المعاهد الأزهرية

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن دعم وتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، انطلقت اليوم السبت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول التربية السكانية لمعلمي قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

"البحوث السكانية" و"قطاع المعاهد" يطلقان المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للتربية السكانية

ويتم تنفيذ التدريب لمعلمي منطقة القاهرة الأزهرية وقطاع المعاهد، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، على يد أساتذة وخبراء من جامعة الأزهر، بهدف رفع كفاءة المعلمين في تناول القضايا السكانية من منظور علمي وتربوي متكامل، وشهد افتتاح البرنامج حضور كل من: أ.د/ شكري عبد العظيم، عميد المركز، ممثلًا عن المدير، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، نائبًا عن رئيس قطاع المعاهد.

بناء الوعي المتكامل للمعلم الأزهري

وأكد أ.د/ أحمد الشرقاوي أن هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي المتكامل للمعلم الأزهري، مشددًا على أن قطاع المعاهد حريص على أن يكون المعلم شريكًا فاعلًا في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة، ونشر الثقافة السكانية والصحية السليمة، مبينا أن الأزهر يعمل بخطى متسارعة نحو دعم قضايا الأسرة والمجتمع، من خلال برامج علمية وتربوية مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

ويستهدف البرنامج تعزيز وعي المعلمين بالقضايا السكانية، ونشر مفاهيم التربية السكانية وتنظيم الأسرة، إلى جانب التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا.

ويأتي هذا البرنامج في سياق التعاون المثمر بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، ضمن جهود الأزهر المستمرة في دعم قضايا التنمية المجتمعية، وبناء وعي تربوي شامل لدى المعلمين والطلاب على حد سواء.

ويُعقد البرنامج تحت إشراف أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ/ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبقيادة تنفيذية من أ.د/ جمال أبو السرور، مدير المركز، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

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