رائحة الموت تفضح الجريمة، خفير خصوصي يقتل زوجته في الشرقية والنيابة تحقق

في جريمة بشعة هزت محافظة الشرقية، كشفت الأجهزة الأمنية خيوط جريمة قتل دموية، راحت ضحيتها سيدة ثلاثينية، بعدما أقدم زوجها على قتلها ودفن جثتها داخل مزرعة مهجورة بمدينة بلبيس، محاولًا إخفاء جريمته عن العيون، قبل أن تفضحه رائحة الموت.

جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل مزرعة في نطاق مركز بلبيس.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى المكان، لتُفاجأ بجثة مدفونة لسيدة تُدعى "ن. ز. م"، 30 عامًا، من محافظة الأقصر، وقد بدت عليها آثار عنف شديد بالرأس، ترجّح تعرضها للضرب المبرح حتى الموت.

انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة

تم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

التحريات قادت إلى الزوج، ويدعى "م. ن. ال"، 39 عامًا، ويعمل خفيرًا خصوصيًا، وتبين أنه على خلاف دائم مع زوجته، وبمواجهته، لم يصمد كثيرًا، حيث انهار واعترف بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه ضرب زوجته حتى فارقت الحياة، ثم دفنها داخل المزرعة لإخفاء الجثة.

أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال مناقشة شهود العيان ومعاينة مسرح الجريمة.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

.ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

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