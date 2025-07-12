السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

استمرار حملة التوعية بمبادرة "نظافة محافظتنا أكيد مسئوليتنا" في الدقهلية (صور)

حملات توعية بالدقهلية،
حملات توعية بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار حملات التوعية والتثقيف حول مبادرة "نظافة محافظتنا...أكيد مسئوليتنا" للتعريف والتوعية بالحفاظ على البيئة وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها في أماكنها المخصصة حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري، والحفاظ على الشارع العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية الاستمرار في فعاليات المبادرة في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق والتعاون بين، الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، للتوعية من خلال المساجد، والدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ سامي عجور منطقة الوعظ والفتوى بالأزهر الشريف، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

 ومن خلال الرائدات الاجتماعيات، ومسئولي النظافة والبيئة في المراكز والمدن، للمرور على المواطنين في أماكن تواجدهم سواء في محال عملهم أو البيوت وحضانات الأطفال، وذلك لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها فى الصناديق الخاصة بها وتبليغ الوحدة المحلية فى حالة عدم وجود الحاويات الخاصة بالقمامة.

وسوف تتوالي وتستمر فعاليات حملة المحافظة لتشمل كافة شرائح المجتمع  بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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