السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

عراقجي: تلقينا رسائل عدة من أمريكا لاستمرار التفاوض وهذه شروطنا للموافقة

عراقجي،فيتو
عراقجي،فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن بلاده تلقت رسائل متعددة من أمريكا لاستئناف التفاوض.

 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية: لا نخشى التفاوض إذا توفرت مصالح شعبنا.

وتابع عراقجي: إذا كانت واشنطن مصرة على العودة للتفاوض، علينا الاقتناع بعدم تكرار الطرف الأمريكي لجوءه للخيار العسكري.

وفي سياق آخر قال قبل وقت سابق من اليوم: إن بعض المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لأضرار، لكنه أشار إلى أن الضرر الأكبر طال معاهدة حظر الانتشار النووي نفسها، في إشارة إلى تداعيات التوترات الدولية الأخيرة.

وأضاف الوزير أن تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتخذ شكلا جديدا خلال المرحلة المقبلة، دون تقديم تفاصيل إضافية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية حول الملف النووي الإيراني.

 

أكسيوس: بوتين يضغط على إيران لقبول اتفاق نووي دون تخصيب

 ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث القيادة الإيرانية على قبول اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، يتضمن وقفًا كاملًا لتخصيب اليورانيوم، في محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية وتفادي تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

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