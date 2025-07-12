أبرز 6 معلومات عن محطة القطار السريع بالعين السخنة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا مصورا لمحطة العين السخنة بمشروع القطار السريع والمقرر أن يربط شمال البلاد وجنوبها ليقدم خدمات على أعلى مستوى لمستخدمي القطارات.

وترصد الوزارة 6 معلومات عن محطة العين السخنة وهي كالتالي

- أول محطة في أول شبكة قطارات كهربائية سريعة في مصر

- تصميم معماري عالمي، بواجهات زجاجية ومساحات ضخمة وحدائق ومواقف سيارات بتليق بعصر جديد

- بنية تحتية مستدامة تراعي البيئة وتستخدم أحدث تكنولوجيا التهوية والطاقة.

- نقطة ربط حيوية بين مدينة السخنة وميناء السخنة الجديد لخدمة الركاب والبضائع.

- سرعة تشغيلية تصل إلى 230 كم/ساعة… يعني الرحلة من السخنة للقاهرة في أقل من ساعة.

- خدمات ذكية، أنظمة إلكترونية، وراحة غير مسبوقة لكل المسافرين

المحطة دي مش بس مشروع… دي بوابة هتفتح مجالات للسياحة، للاستثمار، ولربط المدن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب.

اتفرجوا على الصور من قلب الموقع، وشوفوا إزاي مصر بتبني لنفسها مستقبل بفكر جديد وإرادة حقيقية.

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