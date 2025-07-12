السبت 12 يوليو 2025
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أخبار مصر

النقل تحذر السائقين من هذه السلوكيات وتتوعدهم بتوقيع أقصى عقوبة

الأتوبيس الترددى
الأتوبيس الترددى

 حذرت وزارة النقل السائقين على الطريق الدائرى من استخدام حارة الأتوبيس الترددي.  

وناشدت وزارة النقل  المواطنين بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

 

وأشارت الوزارة إلى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

كما أكدت الوزارة ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الأرواح والمركبات.

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الحد من الحوادث الأتوبيس الترددي الإنضباط المرورى المحافظة على الأرواح

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