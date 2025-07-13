الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية خلال الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي: 

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه. 
العقارات بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه. 
أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه. 
اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه. 
موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه. 

 

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات جلسة  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

البورصة المصرية جديدة،فيتو 
البورصة المصرية جديدة، فيتو 

تداولات جلسة الأربعاء 

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملاتها الأربعاء، بعد عودة التداولات لطبيعتها عقب حادث حريق سنترال رمسيس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

تعليق التداول بالبورصة 

وأعلنت  البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة، الثلاثاء الماضي الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس، قائلة: "يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة  مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصًا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية التداول بالبورصة الشركات المتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

20.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

79.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

البورصة تربح 19 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مول سيراميكا

مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وعدد من الشباب في أول يوم افتتاح لمطعمه بالساحل (صور)

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس خلال ساعات

محافظ القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير، فنانة سويدية تتهم الإعلامية بالاستيلاء على تصاميمها الفنية واستغلالها تجاريًا

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء من عمود إنارة ببني سويف

خدمات

المزيد

هل تضاف مادة التربية الدينية للمجموع وفق تعديل قانون التعليم الأخير؟

سعر جرام الذهب مساء اليوم السبت، عيار 18 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب اليوم السبت 12 - 7 - 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم السبت 12- 7- 2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الوضوء في الحمام حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية