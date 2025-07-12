أصدر اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور السكرتير العام المساعد للمحافظة، تختص بوضع تصور متكامل لتطوير شارع المحطة الرئيسي بمدينة سوهاج، والشوارع المتفرعة منه والمحيطة به، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الميادين والمداخل والشوارع الرئيسية، بما يتسق مع الهوية البصرية لمحافظة سوهاج.

محافظ سوهاج يشكل لجنة لتطوير شارع المحطة والمناطق المحيطة به

وقد كلف المحافظ اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثين يومًا، على أن يتم العرض على فور الانتهاء.

وفي هذا الإطار، قرر المحافظ فتح باب المقترحات والآراء للسادة المواطنين والمتابعين المهتمين، للمساهمة بأفكارهم وملاحظاتهم لتطوير هذه المنطقة الحيوية.

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