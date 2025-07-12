السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على برنامج أول يومين من ندوات المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

 في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، التي تُقام هذا العام تحت شعار "في كل مصر"، وتنطلق في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، يتواصل البرنامج الثقافي للمهرجان بندوات فكرية ونقدية تسعى إلى فتح مساحات للحوار حول قضايا المسرح الراهنة.

ويترأس هذه الدورة من المهرجان الفنان محمد رياض، فيما تُقام الندوات في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وتبدأ جميعها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

 

برنامج ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري 

 ويأتي برنامج الندوات ليومي 13 و14 يوليو كالتالي: يوم الأحد 13 يوليو 2025، الندوة الأولى: "التغيرات الاجتماعية وأثرها على أشكال التعبير المسرحي"، إدارة وتقديم: د. محمد دوير، والمشاركون فيها: ( الدكتور سيد علي إسماعيل، الدكتور محمد زعيمة) والندوة الثانية: "التوجّه المؤسسي ودوره في تشكيل الذوق المسرحي العام"، إدارة وتقديم:عماد مطاوع، والمشاركون فيها: ( هشام عطوة، أشرف عزب، محمد الطايع.


أما الإثنين 14 يوليو 2025، فالندوة الأولى: "تحولات النص المسرحي المعاصر"، إدارة وتقديم: السيد فهيم، والمشاركون فيها: أحمد الملواني، رشا عبد المنعم، الدكتور رضا عطية، الدكتور محمود سعي، أما الندوة الثانية: "النص المسرحي الجديد: شهادات وتجارب"، إدارة وتقديم: الدكتور عبد الكريم الحجراوي، والمشاركون فيها: ( سامح عثمان، صفاء البيلي، محمد السوري، محمد علي إبراهيم).

 وتأتي هذه الندوات في إطار حرص إدارة المهرجان على تعميق الوعي المسرحي، وفتح نوافذ جديدة للتفكير والنقاش حول التحولات الجمالية والفكرية التي يمر بها المسرح المصري والعربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح الفنان محمد رياض القومي للمسرح

الأكثر قراءة

الغش في ضمائر وقحة؟!

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

زغلول صيام يكتب: تعديل بيان نادي بتروجيت ثلاث مرات يكشف المستور.. أين المهندس وليد لطفي؟! طب بصوا على إنبي!

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

بتروجيت يعدل بيانه الرسمي بشأن مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

بعد تأجيل انتخابات الأندية، حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم السبت 12 يوليو 2025

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف وصف الله سيدنا إبراهيم الخليل؟

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته برزق وفير قادم

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية