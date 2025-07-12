تعرف على برنامج أول يومين من ندوات المهرجان القومي للمسرح

في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، التي تُقام هذا العام تحت شعار "في كل مصر"، وتنطلق في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، يتواصل البرنامج الثقافي للمهرجان بندوات فكرية ونقدية تسعى إلى فتح مساحات للحوار حول قضايا المسرح الراهنة.

ويترأس هذه الدورة من المهرجان الفنان محمد رياض، فيما تُقام الندوات في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وتبدأ جميعها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

برنامج ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري

ويأتي برنامج الندوات ليومي 13 و14 يوليو كالتالي: يوم الأحد 13 يوليو 2025، الندوة الأولى: "التغيرات الاجتماعية وأثرها على أشكال التعبير المسرحي"، إدارة وتقديم: د. محمد دوير، والمشاركون فيها: ( الدكتور سيد علي إسماعيل، الدكتور محمد زعيمة) والندوة الثانية: "التوجّه المؤسسي ودوره في تشكيل الذوق المسرحي العام"، إدارة وتقديم:عماد مطاوع، والمشاركون فيها: ( هشام عطوة، أشرف عزب، محمد الطايع.



أما الإثنين 14 يوليو 2025، فالندوة الأولى: "تحولات النص المسرحي المعاصر"، إدارة وتقديم: السيد فهيم، والمشاركون فيها: أحمد الملواني، رشا عبد المنعم، الدكتور رضا عطية، الدكتور محمود سعي، أما الندوة الثانية: "النص المسرحي الجديد: شهادات وتجارب"، إدارة وتقديم: الدكتور عبد الكريم الحجراوي، والمشاركون فيها: ( سامح عثمان، صفاء البيلي، محمد السوري، محمد علي إبراهيم).

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص إدارة المهرجان على تعميق الوعي المسرحي، وفتح نوافذ جديدة للتفكير والنقاش حول التحولات الجمالية والفكرية التي يمر بها المسرح المصري والعربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.