إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة مسلحة بقنا

شهدت قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، مشاجرة مسلحة عنيفة بين عائلتين، ما أدى الى إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش، وذلك بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض جبلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين من عائلتين في قرية حجازة، استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش، تم نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما كلفت النيابة العامة وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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