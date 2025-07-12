السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة والزراعية في قنا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

 تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، بتوجيهات المهندس ياسر حمادي رئيس المركز، وبرئاسة أحمد سلمي نائب رئيس المركز وأحمد البتيتي رئيس قرية البحري قمولا ومحمود مصطفى رئيس قرية طوخ، وتواصل جهودهما المكثفة لمواجهة البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.

وتم تنفيذ حملة إزالة موسعة بناحية طوخ وأسفرت الحملة عن إزالة ٨ حالات تعد على أرض زراعية بمساحة ٢٥٠٠ متر شملت التعديات مبانى مقامة بالطوب الأبيض والأسمنت بدون ترخيص.

 

ومن جانبه أكد، أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من قِبل رؤساء الوحدات القروية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتعدين.

 

كما أهابت الوحدة المحلية بالمواطنين الالتزام بالقوانين وعدم الشروع في أي أعمال بناء دون ترخيص أو التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، حرصًا على عدم التعرض للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرارا لأعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.

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