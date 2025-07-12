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رياضة

رئيس الليجا يرد على طلب ريال مدريد تأجيل الجولة الأولى للدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

رد رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم الليجا تيباس على طلب ريال مدريد بتأجيل موعد الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

الليجا ترد على طلب ريال مدريد 

 ويرى تيباس، أن هذا الطلب لا مبرر له حيث يعتقد أن ريال مدريد سيحصل على 20 يومًا من الراحة بدلًا من 21 يومًا.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: أعتقد أن ريال مدريد سيحصلون على 20 يومًا من الراحة بدلًا من 21، ولا يوجد أي دوري آخر، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الفرنسي، مستعد لتأجيل مواعيد مباريات تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وأكمل: لا أعتقد أنه يجب علينا تغيير جدول المباريات لهذا السبب، خاصةً وأن الأمر يتعلق بيوم واحد فقط.

ويأتي ذلك بعد مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وخروجه من نصف النهائي.

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