خطوات سداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الرابط الرسمي

تنسيق الجامعات 2025، يواصل موقع تنسيق الجامعات تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة لحجز اختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025 يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق والتسجيل لأداء اختبارات القدرات ودفع الرسوم من هنا.

خطوات لسداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

1. يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

2. لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني

3. في حالة اختيار السداد عبر منافذ التحصيل، ستصلك رسالة على الهاتف أو البريد الإلكتروني برقم المدفوعة الخاص بك، ولا يمكن تعديله بعد ظهوره، ويُخصص كل رقم لاختبار واحد فقط، وعليك التوجه لأحد منافذ شركات التحصيل لسداد المبلغ لصالح خدمة اختبار قدرات التنسيق.

4. في حالة السداد بكروت الدفع المسبق أو الائتمان وظهور رسالة "حدث خطأ أثناء التنفيذ، لم يتم تنفيذ المدفوعة"، فهذا يعني رفض العملية من البنك لأسباب مثل: عدم وجود رصيد، أو عدم صلاحية البطاقة للإنترنت. أو إدخال بيانات خاطئة في هذه الحالة، على الطالب إعادة السداد ببطاقة أخرى أو التواصل مع البنك المصدر.

5. بعد إتمام السداد عاود الدخول إلى موقع حجز مواعيد اختبارات القدرات العرض وطباعة موعد الامتحان قبل طلب إجراء أي حجز آخر.

6. لا يسمح بالاسترداد بعد سداد رسوم الاختبارات وإتمام حجز موعد.

7. في حالة إتمام السداد والدخول الي موقع الحجز وعدم ظهور موعد ومكان الاختبار أو حدوث مشاكل أخرى يرجي الاتصال بمركز الدعم الفني علي رقم تليفون (15999) وسيتم دراسة المشكلة وطريقة معالجتها.

8. احتفظ بصورة من كافة الأرقام والبيانات لعمليات الحجز والسداد التي تظهر على شاشة البرنامج.

الطرق المعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات 2025

وحددت وزارة التعليم العالي الطرق الرسمية والمعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات، وهي كالتالي:

بطاقات الدفع المسبق

بطاقات الائتمان

منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

علما بأنه لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

وتعتبر هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025

حدد القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي، بشأن قواعد تنسيق الجامعات ٢٠٢٥ رسوم اختبارات، حيث تقرر أن تكون الرسوم 800 جنيه لكل اختبار.

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول

أعلنت وزارة التعليم العالى الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات واجتيازها، كشرط أساسي للقبول وهي كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

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