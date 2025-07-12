السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات سداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الرابط الرسمي

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025، يواصل موقع تنسيق الجامعات تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة لحجز اختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025 يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق والتسجيل لأداء اختبارات القدرات ودفع الرسوم من هنا.

خطوات لسداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 

1. يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

2. لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد  بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني

3. في حالة اختيار السداد عبر منافذ التحصيل، ستصلك رسالة على الهاتف أو البريد الإلكتروني برقم المدفوعة الخاص بك، ولا يمكن تعديله بعد ظهوره، ويُخصص كل رقم لاختبار واحد فقط، وعليك التوجه لأحد منافذ شركات التحصيل لسداد المبلغ لصالح خدمة اختبار قدرات التنسيق.

4. في حالة السداد بكروت الدفع المسبق أو الائتمان وظهور رسالة "حدث خطأ أثناء التنفيذ، لم يتم تنفيذ المدفوعة"، فهذا يعني رفض العملية من البنك لأسباب مثل: عدم وجود رصيد، أو عدم صلاحية البطاقة للإنترنت. أو إدخال بيانات خاطئة في هذه الحالة، على الطالب إعادة السداد ببطاقة أخرى أو التواصل مع البنك المصدر.

5. بعد إتمام السداد عاود الدخول إلى موقع حجز مواعيد اختبارات القدرات العرض وطباعة موعد الامتحان قبل طلب إجراء أي حجز آخر.

6. لا يسمح بالاسترداد بعد سداد رسوم الاختبارات وإتمام حجز موعد.

7. في حالة إتمام السداد والدخول الي موقع الحجز وعدم ظهور موعد ومكان الاختبار أو حدوث مشاكل أخرى يرجي الاتصال بمركز الدعم الفني علي رقم تليفون (15999) وسيتم دراسة المشكلة وطريقة معالجتها.

8. احتفظ بصورة من كافة الأرقام والبيانات لعمليات الحجز والسداد التي تظهر على شاشة البرنامج.

الطرق المعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات 2025

وحددت وزارة التعليم العالي الطرق الرسمية والمعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات، وهي كالتالي:

  • بطاقات الدفع المسبق
  • بطاقات الائتمان
  • منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

علما بأنه لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

وتعتبر هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025

حدد القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي، بشأن قواعد تنسيق الجامعات ٢٠٢٥ رسوم اختبارات، حيث تقرر أن تكون الرسوم 800 جنيه لكل اختبار. 

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول

أعلنت وزارة التعليم العالى الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات واجتيازها، كشرط أساسي للقبول وهي كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور). 
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات علوم الرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات 2025 اختبارات القدرات 2025 اختبارات القدرات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة التعليم العالي الثانوية العامة موقع التنسيق الإلكتروني موقع تنسيق الجامعات موقع التنسيق وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025، أماكن أداء اختبارات القدرات 2025

اختبارات القدرات 2025 تستقبل الطلاب.. موقع تنسيق الجامعات يفتح باب التسجيل.. 6 كليات تشترط اجتياز الامتحانات.. خطوات سداد الرسوم.. والتعليم توضح كيفية التسجيل على الرابط الرسمي

تفاصيل إنشاء مبنى الركاب 4 الجديد في مطار القاهرة

الطرق المعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات 2025

تنسيق الجامعات 2025، كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

بعد فتح التسجيل لاختبار القدرات، خطوات التسجيل على موقع التنسيق والرابط الرسمي

مصر للطيران تستقبل طائرتي "أنتونوف" لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية بقطاع الطاقة

الأكثر قراءة

الغش في ضمائر وقحة؟!

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

زغلول صيام يكتب: تعديل بيان نادي بتروجيت ثلاث مرات يكشف المستور.. أين المهندس وليد لطفي؟! طب بصوا على إنبي!

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

بتروجيت يعدل بيانه الرسمي بشأن مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

بعد تأجيل انتخابات الأندية، حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم السبت 12 يوليو 2025

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف وصف الله سيدنا إبراهيم الخليل؟

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته برزق وفير قادم

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية