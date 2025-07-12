الموت يفجع مدحت تيخا

أعلن الفنان مدحت تيخا، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة شقيقته.

وفاة شقيقة مدحت تيخا

وكتب مدحت تيخا قائلا: "أختي ماتت".

وانهالت التعليقات والتعازي على منشور مدحت تيخا من أصدقائه وزملائه وسط حالة من الحزن.

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