السبت 12 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الموت يفجع مدحت تيخا

الفنان مدحت تيخا
الفنان مدحت تيخا

أعلن الفنان مدحت تيخا، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة شقيقته.

وفاة شقيقة مدحت تيخا 

وكتب مدحت تيخا قائلا: "أختي ماتت".

وانهالت التعليقات والتعازي على  منشور مدحت تيخا من أصدقائه وزملائه وسط حالة من الحزن.

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وفاة شقيقة مدحت تيخا مدحت تيخا شقيقة مدحت تيخا فيس بوك

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