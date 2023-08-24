مدحت تيخا ينجو من الموت

نجا الفنان مدحت تيخا، من الموت، بعدما تعرض لحادث سير شديد، في الساحل الشمالي.

في هذا السياق، كتب مدحت تيخا، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: الحمد لله رب العالمين.. أنا في الساحل وعيل صغير أبوه مديلو العربية خبطني خبطة وحشة من ورا.

وتابع مدحت تيخا: أنا راكن علي جنب مستني ولادي أرجوكوا متدوش عربياتكوا لولادكوا الصغيرين لأنه ممكن يرجعلك بمصيبة.. والحمد لله قدر الله وما شاء فعل.

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علي الجانب الأخر، كان تحدث الفنان مدحت تيخا عن تجربته مع تامر حسني في فيلم بحبك الذي عرض العام الماضي قائلا:" الشخصية اللي لعبتها في فيلم بحبك مع تامر حسني جت رزق من عند ربنا وطبعا تامر نجم كبير جدا والمخرجة سارة وفيق ليها فضل عليا بعد ربنا وهي وش السعد عليا من زمان من إيام مسلسل حضرة المتهم ابي.

تجربة مدحت تيخا في فيلم بحبك



وأضاف من خلال لقاء خاص لفيتو:" سعيد جدا بتجربتي في فيلم بحبك و في أعمال كتير جيا ان شاء الله ".

و أكمل “تيخا”:" تامر حسني في اللوكيشن دمه خفيف وبيحب الناس وبيعمل كل الخير لكل الناس اللي بيحبهم وبيهتم بفيلمه جدا فعلشان كدا الفيلم نجح وكسر الدنيا، تامر حسني أيقونة نجاح.