السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 12 يوليو 2025

سعر الكتكوت اليوم
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما سجلت أسعار البط استقرارًا ملحوظًا.

<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

 

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 12 إلى 25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 9 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 3.5  جنيه إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 45 جنيهًا.
<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من  22 إلى 23 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 25 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 17  جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 25 جنيهًا.
<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار البط صغير العمر

 أما أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت استقرارًا ملحوظًا، وجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 14 إلى 15 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 14 إلى 15 جنيها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت

الأكثر قراءة

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

انفجار مفاجئ في خط كهرباء يهز قرية بالشرقية، والأهالي يروون لحظات الرعب (صور)

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

بتروجيت يعدل بيانه الرسمي بشأن مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

بيان رسمي، بتروجيت يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان

مصدر بالأهلي يكشف كواليس إغلاق باب التفاوض مع نجم بتروجت

الزمالك يعلن اليوم عن صفقاته الجديدة

خلال ساعات، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته برزق وفير قادم

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

هل يجوز نهى مُصل عَن الكلام أثناء الخُطبة؟، الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية