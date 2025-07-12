السبت 12 يوليو 2025
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حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

وفاة المستوطن المتطرف
وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار، فيتو

تصدرت وفاة موشيه زار، أحد أشهر داعمي المستوطنات في الضفة الغربية ومؤسس عدد منها، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وخاصة أن موشيه زار كان من المستوطنين الذين يستولون على منازل وأراضي الفلسطينيين بالزيف.

وفاة المستوطن اليهودي المتطرف موشيه زار

 وأثارت وفاة المستوطن اليهودي المتطرف موشيه زار حالة من الارتياح الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن زار هو أحد عرابي الاستيطان في الضفة الغربية، وكان الفلسطينيون يصفونه بـ "المستوطن الإرهابي موشيه زار"، والذي لاقى ربه منذ ساعات قليلة. 

 

المستوطن المتطرف موشيه زار فقد عينه في العدوان الثلاثي على مصر، فيتو
المستوطن المتطرف موشيه زار فقد عينه في العدوان الثلاثي على مصر، فيتو


 وأكد النشطاء أن المستوطن اليهودي المتطرف موشيه زار وُلد في القدس من عائلة يهودية مُهاجرة عام 1937، وتوفى في 11 يوليو 2025 عن عمر ناهز 88 عامًا، وهو صهيوني من أتباع التيار القومي اليميني، وشارك في الوحدة العسكرية "وحدة 101" بقيادة أرييل شارون في حملة 1956.

وموشية زار كان أحد المشاركين في قوات الاحتلال التي شاركت في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وفقد عينه اليسرى أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وكان أحد المشاركين في حرب أكتوبر 1973، وبعد الحرب قاد حركة واسعة للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. 

 

موشيه زار سائق خلية اغتيال بسام الشكعة

 وكشف نشطاء فلسطينيون أن موشيه زار كان سائق الخلية، التي حاولت اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة، عام 1980، وقام بسرقة أراضي الفلسطينيين منذ 1979، وسيطر على آلاف الدونمات في الضفة الغربية بصفقات مزيفة. 

وأكد النشطاء الفلسطينيين أن المقاومة الفلسطينية قتلت جيلانيد زار، نجل موشيه زار، وضابط أمن في إحدى المستوطنات، عام 2001.

موشيه زار استولي على أراضي الفلسطينيين إنشاء مستوطنات بالضفة الغربية، فيتو
موشيه زار استولى على أراضي الفلسطينيين إنشاء مستوطنات بالضفة الغربية، فيتو

 واشتهر المستوطن المتطرف موشيه زار بمقولته العنصرية "لقد بنيت بيتًا كان ذلك بمثابة قتل عشرة آلاف فلسطيني".

وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار، دفعت العديد من النشطاء إلى الكشف عن ماضيه، الذي وصفوه بـ "الماضي الأسود".

وعلق جليب سامي، باحث في الشئون الصهيونية واليهودية، على وفاة المستوطن المتطرف وأحد سارقى الأرض في فلسطين، فقال: "وفاة المستوطن موشيه زار، أشهر داعمي المستوطنات في الضفة الغربية، ومؤسس عدد منها: ولد في القدس لأسرة يهودية مهاجرة إلى فلسطين من إيران، وفقد عينه في معركة ممر متلا في العدوان الثلاثي على مصر، وبعد حرب أكتوبر، قاد الاستيطان في الضفة الغربية.  كان سائق الخلية التي حاولت اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة، عام 1980. سيطر على آلاف الدونمات في الضفة الغربية بصفقات مزيفة، وقدمت محاكم الاحتلال له الغطاء القانوني لذلك. قتلت المقاومة نجله في الانتفاضة الثانية".

 

موشيه فقد عينه في ممر متلا أثناء العدوان الثلاثي على مصر

 وقال البلوجر الفلسطيني أحمد أبو سعد: "هذا المستوطن كان رئيس التنظيم السري اليهودي سنة١٩٨٠، حيث قام بتفجير سيارة المناضل الكبير بسام الشكعة وبتر قدميه في هذه العملية، ومن ثم قام المناضل الكبير أبو حسام محمود عيد بعمل جرح قطعى في رقبته وخاصة في منطقة الزور عند موشيه، وتم استرجاع الأراضي التي استولى عليها بالتزييف كان إرهابيًا كبيرًا".

الاستيطان في الضفة الغربية، فيتو
الاستيطان في الضفة الغربية، فيتو

أما البلوجر عبد القادر وحيد فقال: "الإرهابي موشيه زار أشهر داعمي المستوطنات في الضفة الغربية، ولد في القدس لأسرة يهودية هاجرت من إيران إلى فلسطين، فقد عينه في معركة ممر متلا أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وقاد الاستيطان بالضفة الغربية".

وردت البلوجر ريم العلوي، قائلة: "وفاة موشيه زار، أحد مؤسسي المستوطنات وعضو منظمة "يهودي سري" الإرهابية، عن عمر يناهز 88 عامًا"

وعلق البلوجر أبو عياش قائلًا: "موشيه زار، عينه فقعت في العدوان الثلاثي على مصر في بور سعيد، وركب عين صناعية ومن وقتها يكره العرب، وهو من أصل إيراني"

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