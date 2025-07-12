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خبير مصري عالمي في علاج الجلوكوما يجري 6 جراحات دقيقة مجانا بمستشفى عيون دمنهور

خبير مصري عالمي يجري
خبير مصري عالمي يجري جراحات مجانا
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نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة للخبير المصري العالمي الدكتور طارق شعراوي أستاذ طب العيون بجامعة جنيف ورئيس الجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما، وذلك بمستشفى العيون بدمنهور، في محافظة البحيرة.

برنامج الوزارة للكشف المبكر وعلاج مرض الجلوكوما

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الدكتور طارق شعراوي تأتي ضمن برنامج الوزارة للكشف المبكر وعلاج مرض الجلوكوما، الذي يجري تنفيذا بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، إن زيارة الدكتور طارق شعراوي، تضمنت مناظرة عدد من الحالات المرضية المعقدة التي تم تحديدها مسبقا قبل الزيارة، وإجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة، بالإضافة إلى الشق العلمي والتدريبي، لتبادل الخبرات وتنمية مهارات الفرق الطبية بالمحافظة.

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وأضاف الدكتور السيد عبدالجواد، أن الخبير الدولي قام بتوقيع الكشف الطبي على 30 مريضا، كما أجرى 6 جراحات دقيقة، وجميعها بالمجان، وأنهى زيارته بعقد ورشة عمل وعدد من المحاضرات العلمية، بحضور 40 طبيبا، من أطباء العيون بالمديرية.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة والسكان رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان محافظة البحيرة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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