خطوة فاصلة.. سبب تأخر برشلونة لتجديد عقد فرينكي دي يونج

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن السبب وراء تأخر نادي برشلونة في تجديد عقد نجمه الدولي الهولندي فرينكي دي يونج.

برشلونة يستقر على تجديد عقد دي يونج

واستقر برشلونة على الإبقاء على دي يونج بين صفوفه، وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، بعد تألقه الموسم الماضي تحت قيادة هانز فليك.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تأخير تجديد عقد دي يونج مرتبط بمشاكل مستمرة مع وكيل أعماله

وأضافت الصحيفة، أنه رغم إبداء اللاعب موافقة مبدئية على تجديد عقده مع برشلونة قبل أشهر، إلا أن العقد لا يزال دون توقيع.

ولفتت الصحيفة، إلى أن خطة برشلونة كانت تتمثل في إتمام خطوة التجديد قبل 30 يونيو الماضي، مما يمنح النادي مرونة مالية أكبر للموسم الجديد.

انفصال دي يونج عن وكيله يمهد لتجديد عقده مع برشلونة

إلا أن تعقيدات خفية، تتعلق بشكل رئيسي بجهود دي يونج للانفصال عن وكيله علي دورسون، جمدت حسم التجديد.

ويسعى برشلونة لتخفيض راتب دي يونج، مع تمديد عقده لفترة طويلة، في ظل رغبة النادي في تخفيف الأعباء المالية للتوافق مع لوائح الدوري الإسباني.

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