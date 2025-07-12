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حوادث

الداخلية تضبط 136 ألف مخالفة مرورية و398 سائقا تحت تأثير المخدرات

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 136228 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

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كما تم  فحص خلال 24 ساعة الأخيرة، 3300 سائق تبين إيجابية 398 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

 كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1081 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما تم فحص 291 سائقا تبين إيجابية 26  حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 27 محكوما عليه بإجمالى 66 حكما، كما تم التحفظ على 7 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أجهزة وزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول التحدث فى الهاتف السرعة المقررة شروط التراخيص طريق الدائري الاقليمي

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