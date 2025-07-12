دوي قبل نهائي مونديال الأندية: ندرك إمكانيات تشيلسي

كأس العالم للأندية، تحدث ديزيريه دوي، نجم باريس سان جيرمان عن أداء ونتائج فريقه على مدار الموسم الجاري.

وقال دوي قبل مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها غدا الأحد، في نهائي مونديال الأندية: "ندرك جيدا إمكانيات الفريق الإنجليزي، إنه فريق قوي جدا".

وأضاف دوي، في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "تشيلسي يضم العديد من اللاعبين المميزين، وسنحاول من جانبنا خوض المباراة بنفس العقلية التي أظهرناها طوال مشوارنا".



وتابع: "أكون سعيدا للغاية بالقول أنني لاعب لا يمكن مواجهته، لأنه أمر يؤكد أننا نقدم أداء جيدا، ونسعد الجماهير التي تتابع مبارياتنا".

وأشار: "هذا هدفنا أيضا، وهو إمتاع الجميع بأداء فني مميز من بي إس جي".

وأتم اللاعب الفرنسي الشاب تصريحاته: "إنه أمر رائع، ويجب أن نكرر ما نفعله في مواجهة نادي تشيلسي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.