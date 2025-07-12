توقيع رواية "بيت الجاز" لـ نورا ناجي بمعرض مكتبة الإسكندرية غدا

تنظم دار الشروق للنشر والتوزيع من خلال جناحها في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، حفل توقيع رواية “بيت الجاز” للكاتبة نورا ناجي، وذلك في تمام السادسة من مساء غدا الأحد الموافق 13 يوليو الجاري.

رواية بيت الجاز

وتدور أحداث الرواية في مدينة خفية تحمل أسرارًا مؤلمة، حيث تتشابك حيوات ثلاث نساء عصرن جراحًا عميقة، هن: "رضوى؛ الكاتبة التي تبحث عن الخلاص بين سطور كلماتها، ويمنى؛ الطبيبة التي تواجه واقعًا خطيرًا وقراراتٍ ندوب لا تُمحى، ومرمر؛ الطفلة البريئة التي سُلبت طفولتها قبل أوانها، جريمة كبيرة بطفل حديث الولادة يُلقى من شباك مستشفى في طنطا تُلقي بظلالها على مسارهن، كاشفةً عن تضامن الحياة وسوء القدر".

يذكر أن "بيت الجاز"؛ رواية متعددة الأصوات، ترصد المرأة في مواجهة الألم والخسارة، والتضحيات التي تُجبَر على تقديمها في مجتمعٍ يُحاول إخفاء عاره.

الكاتبة نورا ناجي

نورا ناجى، كاتبة من مواليد 1987، بدأت النشر سنة 2014، وصدر لها روايات "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا" وكتاب بعنوان "الكاتبات والوحدة"، ورواية "أطياف كاميليا" سنة 2019. وفى عام 2021، فازت رواية "أطياف كاميليا" بجائزة يحيى حقى من بين 130 عملا روائيا قرأته لجنة التحكيم.

وحصلت نورا ناجي على جائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

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