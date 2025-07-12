السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توقيع رواية "بيت الجاز" لـ نورا ناجي بمعرض مكتبة الإسكندرية غدا

توقيع رواية بيت الجاز
توقيع رواية بيت الجاز

 تنظم دار الشروق للنشر والتوزيع من خلال جناحها في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، حفل توقيع رواية “بيت الجاز” للكاتبة نورا ناجي، وذلك في تمام السادسة من مساء غدا الأحد الموافق 13 يوليو الجاري. 

 

رواية بيت الجاز 

 وتدور أحداث الرواية في مدينة خفية تحمل أسرارًا مؤلمة، حيث تتشابك حيوات ثلاث نساء عصرن جراحًا عميقة، هن: "رضوى؛ الكاتبة التي تبحث عن الخلاص بين سطور كلماتها، ويمنى؛ الطبيبة التي تواجه واقعًا خطيرًا وقراراتٍ ندوب لا تُمحى، ومرمر؛ الطفلة البريئة التي سُلبت طفولتها قبل أوانها، جريمة كبيرة بطفل حديث الولادة يُلقى من شباك مستشفى في طنطا تُلقي بظلالها على مسارهن، كاشفةً عن تضامن الحياة وسوء القدر".

يذكر أن "بيت الجاز"؛ رواية متعددة الأصوات، ترصد المرأة في مواجهة الألم والخسارة، والتضحيات التي تُجبَر على تقديمها في مجتمعٍ يُحاول إخفاء عاره.

الكاتبة نورا ناجي 

نورا ناجى، كاتبة من مواليد 1987، بدأت النشر سنة 2014، وصدر لها روايات "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا" وكتاب بعنوان "الكاتبات والوحدة"، ورواية "أطياف كاميليا" سنة 2019. وفى عام 2021، فازت رواية "أطياف كاميليا" بجائزة يحيى حقى من بين 130 عملا روائيا قرأته لجنة التحكيم. 

وحصلت نورا ناجي على جائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رواية بيت الجاز دار الشروق للنشر معرض مكتبة الإسكندرية الكاتبة نورا ناجي نورا ناجي

الأكثر قراءة

انفجار مفاجئ في خط كهرباء يهز قرية بالشرقية، والأهالي يروون لحظات الرعب (صور)

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

الزمالك يعلن اليوم عن صفقاته الجديدة

أسعار سبائك الذهب تسجل قفزات غير مسبوقة

مصرع زعيم تشكيل عصابى في مواجهة مسلحة مع الشرطة بالإسماعيلية

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025

انخفاض وهمي بالقاهرة والصعيد يسجل 44، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

هل يجوز نهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟، الأزهر للفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية