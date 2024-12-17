الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"بيت الجاز" رواية جديدة لنورا ناجي

رواية بيت الجاز،
رواية بيت الجاز، فيتو

يصدر قريبا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “بيت الجاز” للكاتبة نورا ناجي، وذلك ضمن الإصدارات الجديدة التي تصدرها الدار قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

الكاتبة نورا ناجي 

نورا ناجى، كاتبة من مواليد 1987، بدأت النشر سنة 2014، وصدر لها روايات "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا" وكتاب بعنوان "الكاتبات والوحدة"، ورواية "أطياف كاميليا" سنة 2019. وفى عام 2021، فازت رواية "أطياف كاميليا" بجائزة يحيى حقى من بين 130 عملا روائيا قرأته لجنة التحكيم.

وحصلت نورا ناجي على جائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

ويشار إلى أن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" صدرت عن دار الشروق للنشر، وهى أول مجموعة قصصية لها في مسيرتها الأدبية، وفيها تقدم حكايات متنوعة متشابكة، وكراكيب من الذاكرة المهملة، التي تعيد ترميمها.

وفى هذه المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، تقدم نورا ناجى للقارئ عالما لا يختلف عن عوالم القراء، فتصبح القصة بمثابة مرآة يرى فيها القارئ مشاهد من حياته ربما قد يكون نسيها، فتعيد ترميم ذكراته من خلال هذه القصص وعوالم أبطالها.

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الكاتبة نورا ناجي معرض القاهرة الدولي للكتاب نورا ناجي دار الشروق للنشر الثقافة

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