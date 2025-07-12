السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

مالك مغسلة نشب بها حريق في جسر السويس: معرفش السبب

حريق، فيتو
حريق، فيتو

استمعت نيابة مصر الجديدة إلى أقوال مالك مغسلة نشب بها حريق بشارع جسر السويس دائرة قسم شرطة مصر الجديدة دون وقوع أي إصابات.

وأكد مالك المغسلة أنه لا يعرف سبب الحريق حيث فوجئ خلال العمل باشتعال النيران فأبلغ والأهالي قوات الحماية المدينة.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق مغسلة بجسر السويس

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مغسلة بشارع جسر السويس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مغسلة لغسل السيارات بشارع جسر السويس.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق. 

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية. 

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