ريبيرو يقود تدريبات الأهلي استعدادا للموسم الجديد الإثنين المقبل

يقود الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران فريقه بعد غد الإثنين، حيث يستأنف الفريق تدريباته استعدادا للموسم الجديد على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ١٨ يومًا.

كما يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى نادي الحزم السعودي في ميركاتو الصيف الحالي.

وعلمت فيتو أن عبد القادر رفض الدخول في صفقات تبادلية للعب في بعض أندية الدوري المصري الممتاز وفضل الرحيل إلي الدوري السعودي عبر نادي الحزم.

وكان عبد القادر قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته في صفوف فريق قطر القطري وتلقى العديد من العروض للانتقال لأكثر من نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

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