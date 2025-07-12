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خارج الحدود

زيلينسكي: روسيا هاجمتنا الليلة الماضية بـ26 صاروخ كروز و597 مسيرة

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية بـ26 صاروخ كروز و597 مسيرة هجومية.

تشديد العقوبات علي روسيا

وطالب الرئيس الأوكراني، أمس الجمعة، بتشديد العقوبات علي روسيا، قائلا  “ننتظر الموافقة على حزمة جديدة من العقوبات وتنفيذ كل ما يضغط على موسكو”.

وأضاف زيلينسكي: “نحتاج للحماية والدفاع الجوي وأنظمة اعتراض المسيرات وهناك إشارات إيجابية من شركائنا في هذا المجال”.

 

فرض عقوبات أكثر قسوة على روسيا

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق إنه "غير سعيد أبدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي وصفها بأنها "تفتك بحياة الكثير من الناس، من بينهم جنود بوتين نفسه".

بوتين يقتل جنوده ويقود حربًا مدمّرة

وأضاف ترامب:"لست سعيدًا مع بوتين، لأن الحرب في أوكرانيا تقتل عددًا كبيرًا من الناس، بينهم جنود أوكرانيون وروس على حد سواء"، مؤكدًا أن استمرار هذا الصراع أمر غير مبرر إنسانيًا ولا سياسيًا.

دعم أمريكي تاريخي لأوكرانيا

وأشاد ترامب بشجاعة المقاتلين الأوكرانيين قائلًا:"الأوكرانيون شجعان جدًا، وقد قدمنا لهم أفضل ما لدينا من أسلحة"، مضيفًا:"زودناهم بصواريخ مدمرة للدبابات، وصواريخ أقوى لإسقاط الطائرات، وكل شيء طلبوه تقريبًا".

وأوضح أن حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بلغ 300 مليار دولار، منتقدًا الدول الأوروبية بالقول: "كان على أوروبا أن تقدم ما قدمناه، لكنها لم تفعل بما يكفي".

بوتين غامض.. وقراراته غير مفهومة

ووصف ترامب الرئيس الروسي بأنه "لطيف أحيانًا، لكنه عصي على الفهم في أحيان أخرى، ويفعل أشياء لا معنى لها"، في إشارة إلى قراراته العسكرية والسياسية التي أدت إلى استمرار الحرب.

عقوبات جديدة قيد البحث على روسيا

وفي ختام تصريحاته، كشف ترامب عن أن هناك نقاشًا داخل الأوساط الأمريكية حول فرض عقوبات أكثر قسوة على روسيا، ردًا على ما وصفه بـ"العبث السياسي والعسكري" الذي تقوده موسكو في المنطقة.

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زيلنسكي روسيا أوكرانيا الرئيس الأوكراني موسكو ترامب بوتين

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