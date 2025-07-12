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رياضة

الأهلي يستعد لإعلان رحيل أحمد عبد القادر إلى الحزم

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، فيتو

 يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى نادي الحزم السعودي في ميركاتو الصيف الحالي. 

وعلمت فيتو أن عبد القادر رفض الدخول في صفقات تبادلية للعب في بعض أندية الدوري المصري الممتاز وفضل الرحيل إلى الدوري السعودي عبر نادي الحزم

وكان عبد القادر قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته في صفوف فريق قطر القطري، وتلقى العديد من العروض للانتقال لأكثر من نادي سواء داخل مصر أو خارجها. 

 

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الأهلي الحزم السعودي احمد عبد القادر

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