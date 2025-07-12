السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

ضعف مياه الشرب بقريتين فى قنا لمدة 15 يوما

ضعف مياه الشرب
ضعف مياه الشرب

 أعلن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا، أنه سيحدث ضعف في المياه بقريتي  العيايشا والمفرجية  لمدة ١٥ يوما، وذلك لإجراء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه العيايشا المدمجة.

القرى المتضررة من ضعف المياه بقنا

 وينتج عن ذلك ضعف عام بخدمة المياه بالقريتين خلال فترة العمل، وذلك اعتبارا من يوم الأحد ١٢ يوليو وحتى الأحد ٢٧ يوليو.

وطالبت الشركة الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم مع مراعاة فترة الضعف حتى يتم الانتهاء من الإصلاح ويعود الخط إلى الضخ بقوة مرة أخرى.

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أعمال الاحلال والتجديد شركة مياه الشرب والصرف محافظة قنا قنا مياه الشرب والصرف

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