السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

انفجار مفاجئ في خط كهرباء يهز قرية بالشرقية، والأهالي يروون لحظات الرعب (صور)

إنفجار خط جهد عالي،فيتو
إنفجار خط جهد عالي،فيتو

 شهدت محافظة الشرقية حادثًا مرعبًا، بعدما انفجر أحد خطوط الجهد العالي المارة فوق المناطق السكنية والزراعية بقرية عليم التابعة لمركز أبو حماد، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالزقازيق (صور)

ووفقًا لشهود عيان، فقد سُمع دوي انفجار هائل أعقبه وميض ضوئي قوي، ما دفع الأهالي إلى الخروج من منازلهم في حالة من الهلع، فيما انقطع التيار الكهربائي عن القرية لعدة ساعات.

انفجار مفاجئ في خط جهد عالٍ يهز قريةبـ الشرقية،فيتو
انفجار مفاجئ في خط جهد عالٍ يهز قرية بـ الشرقية،فيتو

فرق الطوارئ وشركة الكهرباء 

وسارعت فرق الطوارئ وشركة الكهرباء بالشرقية إلى موقع الحادث، حيث تم فصل التيار عن الخط المتضرر وتأمين المنطقة بالكامل، بينما رجح مسؤولو الكهرباء أن يكون الانفجار ناتجًا عن قصر كهربائي أو تلف في العوازل.

 

انفجار مفاجئ في خط جهد عالٍ يهز قريةبـ الشرقية،فيتو
انفجار مفاجئ في خط جهد عالٍ يهز قريةبـ الشرقية،فيتو

كاميرا مراقبة ترصد الواقعة 

 كما رصدت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من موقع الانفجار لحظة حدوث الواقعة، ما يُساعد الجهات المعنية بالتحقيق في تحديد السبب الفني بدقة.

انفجار مفاجئ في خط جهد عالٍ يهز قريةبـ الشرقية،فيتو
انفجار مفاجئ في خط جهد عالٍ يهز قرية بـ الشرقية،فيتو

شكاوى المواطنين من خطوط الجهد العالي 

 وعبّر أهالي قرية عليم عن قلقهم واستيائهم من استمرار مرور خطوط الجهد العالي فوق منازلهم وأراضيهم الزراعية دون وجود حماية كافية، مطالبين بسرعة إعادة تقييم هذه الخطوط ونقلها أو رفعها لمسافات آمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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