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جبران: مليار و143 مليونًا و983 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال عام

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع "للوزارة" خلال الفترة من 1-7-2024، وحتى 30-6-2025، والذي بلغ مليارا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة، ومنح دورية وتعويضات من "بند الحوادث".

تفاصيل المبالغ المنصرفة

وأوضح الوزير جبران، أن هذه المبالغ المنصرفة عبارة عن: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، على 6 منح دورية سنوية،يتم صرفها  لكل عامل غير منتظم في المناسبات، والتي وصلت الآن إلى 1500 جنيه لكل عامل،في المنحة الواحدة.. 

و18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من" بند الحوادث" لمصابين ومتوفين، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفًا للمصاب.

استخراج شهادات قياس مستوى مهارة

و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال على الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى وزارة العمل، بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة.

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