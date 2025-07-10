الخميس 10 يوليو 2025
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أخبار مصر

جبران: قانون العمل الجديد يساهم في صناعة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

وزير العمل
وزير العمل
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شارك محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

وزير العمل في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة
 

أكد الوزير الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء "تشاور اجتماعي" بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

 وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد، رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، مما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.

وقال جبران إن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية.

 

ووجه الوزير، رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.

 

 

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الغرفة التجارية السويسرية القاهرة وزير العمل محمد جبران

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