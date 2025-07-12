التفاصيل الكاملة لحملة إلغاء حفل فريق scorpions في مصر (صور)

دعا عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وزير السياحة شريف فتحي، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، للتدخل وإلغاء حفل الفريق الغنائي الألماني scorpions، والمقرر إقامته في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاج تحت اسم #cancelscorpions، فسروا من خلاله أسباب مطالبتهم بإلغاء حفل فريق scorpions الألماني، عبر سردهم لمواقف ونشرهم صورا للفريق، يوضح دعمهم الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي في حفلاتهم.

واستشهد مطالبو إلغاء الحفل، بموقف مصر من حفل الرابر الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، الذي ألغى إقامته في مصر، للحفاظ على القيم والعادات المصرية.

تفاصيل حفل فريق scorpions في مصر

وأعلن رسميا، عن إقامة حفل غنائي في مصر، لأحد الفرق الألمانية، والتي تحمل اسم scorpions.

ومن المقرر إقامة حفل فريق scorpions، منتصف شهر أكتوبر 2025، وذلك ضمن جولة الفرقة التي تحمل اسم العودة إلى الوطن - 60 عامًا من العقارب.

وحددت الشركة المنظمة لحفل فريق scorpions، شروطا معينة لحضور الحفل، والتي من أبرزها، إلا يقل عمر حامل التذكرة عن ١٢ سنة فأكثر، وارتداء ملابس كاجوال، وعدم دخول أي أطعمة أو مشروبات لمكان الحفل.

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