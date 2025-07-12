إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 5 أشخاص، في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف خلف الشركة اليابانية بمدخل الوقف، على الطريق الصحراوي الغربي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف خلف الشركة اليابانية بمدخل الوقف، على الطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف خلف الشركة اليابانية بمدخل الوقف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.