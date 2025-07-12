السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الصحراوي الغربي بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص، في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف خلف الشركة اليابانية بمدخل الوقف، على الطريق الصحراوي الغربي، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف خلف الشركة اليابانية بمدخل الوقف، على الطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف خلف الشركة اليابانية بمدخل الوقف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الغربى الوقف أمن قنا قنا قنا العام مديرية أمن قنا مستشفي قنا مستشفي قنا العام

مواد متعلقة

إصابة طفل بطلق ناري في قنا

العثور على طفلة رضيعة في قنا

صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية

إزالة 8 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة وأراض زراعية في قنا

الأكثر قراءة

النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان (فيديو)

أمل جديد داخل عربيات "اتعجنت"، لحظة استخراج مصابي حادث سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي (فيديو)

كنا بنحبك وأنت بريئة، هجوم حاد على منة عرفة بسبب إطلالتها الجريئة في مراسي (صور)

آلاف الجنيهات، اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة "نقطة" راقصة بملهى ليلي بالإكراه في الدقي

ضرب حتى الموت، مقتل أمريكي على أيدي مستوطنين بالضفة الغربية، والخارجية الأمريكية تعلق

عتاب ولوم من عضو الزمالك لـ محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي

غرام الأفاعي، إنريكي يرد على غزل مدرب تشيلسي قبل مواجهة نهائي كأس العالم للأندية

اللقطات الأولى لسقوط 3 سيارات على المارة من أعلى الطريق الدولي في طنطا (فيديو)

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية