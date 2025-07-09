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رياضة

زيزو يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك

احمد سيد زيزو،فيتو
احمد سيد زيزو،فيتو

تقدم محامي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، بشكوى جديدة ضد نادي الزمالك، في اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وفجرت (فيتو) قضية تلاعب الأندية في عقود لاعبيها، هربا من دفع الرسوم المستحق للدولة، وانفرادها بخبر تقديم النادي الأهلي لاتحاد الكرة عقدا مع اللاعب أحمد سيد زيزو مقابل 20 مليون جنيه في أربع سنوات -بما يعني 5 ملايين جنيه في الموسم - على الرغم من أن مصر كلها تعلم أن اللاعب سيحصل علي قرابة الـ100 مليون جنيه في الموسم، وظهر مستند جديد يؤكد عدالة القضية التي نتعرض لها، وأن العقود التي تقدمها الأندية ليست حقيقية.

وتؤكد "فيتو" أن مسألة التلاعب في عقود اللاعبين المقدمة للاتحاد المصري لكرة القدم لا تخص النادي الأهلي وحده، وإنما تشمل قطاعًا عريضًا من أندية كرة القدم، من الدرجة الثالثة وحتى الدوري الممتاز، وهو ما يتطلب وقفة جادة من مصلحة الضرائب المصرية.

فالتلاعب في قيمة عقود لاعبي كرة القدم في مصر يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات سنويًا من خزينة الدولة، وهي أموال كفيلة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في مجالات الصحة والتعليم والطرق وغيرها.

وتشدد "فيتو" على أن هذا الملف سيظل مفتوحًا حتى يتم تصحيح الأوضاع، وتلتزم الأندية بتقديم العقود الحقيقية، بعيدًا عن العقود الوهمية.

وسنواصل كشف هذا العوار في كل أندية مصر التي استباحت المال العام، حتى تعود الأمور إلى نصابها، وتتحقق العدالة الضريبية والشفافية في المنظومة الرياضية.

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