الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

تصرف وحشي، رئيس كوبا يندد بخطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في جوانتانامو

رئيس كوبا ميجيل دياز
رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، فيتو

وصف رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير نظامي في معتقل جوانتانامو، بـ"التصرف الوحشي".

 

كوبا ترد على لاحتجاز مهاجرين في جوانتانامو

وقال الرئيس الكوبي في تدوينة على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "في عمل وحشي، أعلنت الحكومة الأمريكية الجديدة أنها ستسجن آلاف المهاجرين في قاعدة جوانتانامو البحرية الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني وتطردهم قسرًا".

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيحتجزون بجوار سجون معروفة بالتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون.
 

خطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في جوانتانامو

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء 29 يناير أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًّا يوجه وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة الأمن الداخلي بإعداد منشأة للمهاجرين في خليج جوانتانامو يتسع لـ 30 ألف شخص لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح ترامب قائلا: "اليوم، أوقع على أمر تنفيذي لتوجيه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي للبدء في إعداد منشأة تتسع لثلاثين ألف شخص في خليج غوانتانامو".

وأضاف: "لا يعلم أغلب الناس شيئا عن هذا الأمر، في جوانتانامو لدينا ثلاثون ألف سرير في مجمع واحد لاستيعاب المزيد من السجناء.. المهاجرون غير الشرعيين هم الأكثر خطورة ويهددون الشعب الأمريكي".

 

تمويل إضافي لبرامج احتجاز وترحيل المهاجرين 

كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تقديم طلب إلى الكونجرس للحصول على تمويل إضافي لبرامج احتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

هذا، ووقع دونالد ترامب على قانون حول الحبس الإلزامي للمهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، إن "هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم بتهم السرقة او السطو او سرقة المحل التجاري أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة".

وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ كانت الأجهزة الأمنية الأمريكية تقوم بحبس المهاجرين غير الشرعيين فقط في حال كانت هناك شبهات بارتكابهم جرائم خطيرة.

وأصبح هذا أول قانون وقع عليه دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير الجاري.

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