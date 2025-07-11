نبيل محمود: عايزين مننا إيه.. سيبوا الزمالك في حاله

أكد نبيل محمود، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يسير بشكل جيد في الوقت الحالي بعد هيكلة قطاع كرة القدم.

وقال نبيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بتعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًّا لنادي الزمالك وأتمنى من وسائل الإعلام أن يتركوا نادي الزمالك لأننا نواجه حروب وإشاعات غير مبررة في الفترة الكبيرة".

وأضاف: "الزمالك بيتنا الكبير ويشرفني العمل به في أي وقت، وأنصح حسام عبد المجيد بالتركيز مع الفريق والتجديد لأن النادي هو الذي صنع اسمه والاحتراف سيأتي في وقته عندما يكون هناك عرض جيد يناسب النادي واللاعب".

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