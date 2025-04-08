منة عرفة: نهاية وتقابل حبيب كانت محسومة وأرفض الكشف عن حياتي الشخصية أمام الجميع

كشفت الفنانة منة عرفة عن سعادتها بردود الفعل التي حصلت عليها بسبب دورها في مسلسل وتقابل حبيب، والذي عٌرض في الموسم الرمضاني.

وقالت في لقائها مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة "CBC"، مع منى عبدالغني وهبة الأباصيري: "الناس في الشارع مكنتش مصدقة أني أقدم دور الشر بالشكل ده".



وعن كواليس المسلسل، قالت: "الكواليس كلها كانت جميلة، والفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت مختلفة هذا العام ولكنها في الكواليس كانت محل هزار مع الجميع".

نهاية المسلسل

وبسؤالها عن نهاية المسلسل وهل تم تعديلها، قالت: "أن نهاية المسلسل كانت محسومة منذ البداية ".

وعن ارتباطها عاطفيًا، قالت منة عرفة: "مش عايزة أتكلم عن حياتي الشخصية، لأن الشخص يتعلم من أخطائه وأنا رافضة أني حياتي الشخصية تكون منتشرة أمام الجميع مرة آخرى".

وكشفت عن خوفها من رد فعل الجمهور بسبب دورها في المسلسل خاصة إنها لأول مرة تقدم دور مثل هذا الدور.

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