عرض "تاء الفعل" يناقش قضية تسلط الرجال بالدورة 18 من مهرجان قسم المسرح الدولي

شهد المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم العرض المصري " تاء الفاعل" التابع لقسم المسرح جامعة الإسكندرية، والمشارك ضمن محور العروض الطويلة في الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، والذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

تدور قصة عرض «تاء الفاعـل» فـي شـقة معدنية رمادية تعكس الوحـدة والسـجن النفسـي للزوجـة لشابة العالقـة فـي زواج قمعـي مـن رجـل مسيطر وشـكاك، تتكـرر المشـاهد والحـوار بصـورة رتيبـة، مما يعبـر عـن دوامـة الحياة القاتلة التي تعيشـها، ويرفـض الـزوج التواصـل ويمنعهـا مـن الخـروج، ويقابـل طلباتهـا بالتجاهـل والعنـف العاطفي، تصـدم الزوجـة بإحضار زوجهـا لامـرأة غريبة (عاملة جنـس)، لكنهـا لا تعتـرض، بـل تستضيفها وينقلـب الموقـف إلى لحظة إنسانية نادرة بين السيدتين، وتكشف كل واحدة للأخرى عن أعماق الألم الموجود بداخلهم.

يضم فريق العمل الممثلين: چسيكا هاني، إسلام شوقي، ندى جمال، محمد علي إضاءة: أحمد طارق. موسيقي: أسامة حماد، اخراج أحمد علاء علي، تأليف: محمد عادل النجار.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

وأشار تامر طه رئيس المركز الصحفي للمهرجان إلي أن هذه الدورة من المهرجان تعد أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين (العروض الطويلة والعروض القصيرة )، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منها للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منها للمشاركة.

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